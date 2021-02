Goden Morgen, Rendsborg! : Mit Speck fangt man Müüs – man mit Schokolaad gaiht dat noch beeter

Dat Tier worr in de Natur weller frielaaten – un weer quietschfideel. Kritik vun Familienmitglieder geev dat liekers.

Rendsburg | Tipp – tapp – tipp – tapp. De Geräusche vun baven weern nich to överhörrn. Blots den Verursacher weer nich so richtig uttomaken. Viellicht wohnt dor baven op den Böhn ne Muus, villicht aver ok n Marder. Dat Poor ut Nübbel kunn dat överhaupt nich inschät...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.