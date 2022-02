Kontrolle an der Hollesenstraße : Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs: Polizei stoppt 22-Jährigen in Rendsburg

Der junge Mann wird sich jetzt vor Gericht verantworten müssen. Denn auch in seiner Wohnung wurden die Beamten fündig.

Rendsburg | Da hatte die Polizei offenbar den richtigen Riecher: Am Freitagabend, 4. Februar, stoppte sie in Rendsburg einen E-Scooter-Fahrer. Der 22-Jährige stand nicht nur unter Drogeneinfluss, in seiner Wohnung wurden später auch noch weitere Betäubungsmittel gefunden. In der Wohnung lagen weitere Drogen Um 19.40 Uhr war der junge Mann in der Hollesenstr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.