50 Aussteller, neuer Standort : Mit Automeile und Party: Programm für Hohenwestedt-Messe 2022 steht

In den vergangenen beiden Jahren fiel die Messe wegen Corona aus. In diesem Jahr findet sie am 14. und 15. Mai statt. Ein Thema ist der Fachkräftemangel.

Rendsburg | Pagodenzelte für die Firmen, Automeile und Spielmeile, Messe-Party, Big-Band „Magic25“ und verkaufsoffener Sonntag: Das Programm für die Hohenwestedt-Messe 2022 steht weitestgehend. Die Gewerbeschau wird am 14. und 15. Mai erstmals mitten im Ort stattfinden. 50 Aussteller haben sich bereits beim Messe-Team angemeldet. Weiterlesen: Rendsburger Herbs...

