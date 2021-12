Vollsperrung nach Unfall : Missglücktes Überholmanöver auf der A 210 Rendsburg Richtung Kiel – Lkw landet im Graben

Beim Einordnen nach einem Überholmanöver schneidet ein Pkw einen Lkw. Dieser muss bremsen und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kommt schließlich im Graben zum Stehen. Die A210 war Stunden gesperrt.

Rendsburg | Am Montagabend, 13. Dezember, gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der A210, Fahrtrichtung Kiel Höhe Anschlussstelle Achterwehr. Die A210 musste aufgrund des Unfalls bis 23.55 Uhr in Richtung Kiel voll gesperrt werden. Das war passiert: Ein 61-jähriger Mann befuhr mit seinem Lkw die A210 aus Richtung Rendsburg kommend in Richtung Kiel. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.