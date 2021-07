Goldene Hochzeit : Mirandolina und Elidio Delgado kamen von den Kapverden nach Rendsburg

Beide wurden in Sao Vicente geboren und kannten sich schon lange. Bis es zwischen ihnen funkte, dauerte es etwas. Mittelpunkt des Familienlebens und Zentrum der Geselligkeit ist für sie der eigene Schrebergarten.

Rendsburg | Die standesamtliche Hochzeit von Elidio und Mirandolina Delgado fand am 3. Juli auf den Kapverden in Sao Vicente statt, wo beide geboren wurden. 50 Jahre ist das jetzt her. Kirchlich geheiratet haben die beiden später in Lissabon. Im Zug von Lissabon nach Rendsburg Elidio Delgado kam schon relativ früh nach Deutschland. Ein Freund von ihm hatte ...

