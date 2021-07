Wirtschaft und Tourismus : Minister Bernd Buchholz lobt neue Anlaufstelle für Bürger in Rendsburg

Verschiedene regionale Wirtschafts- und Tourismusakteure schließen sich in den Räumen der ehemaligen Filiale der Deutschen Bank im Jungfernstieg zusammen. Sie bieten dort Beratungsgespräche zu Fördermöglichkeiten an.

Rendsburg | Verschiedene regionale Wirtschafts- und Tourismusakteure unter einem Dach – das ist die Idee hinter dem „Regionalen Kompetenzzentrum“, das am Donnerstag im Jungfernstieg 2 in Anwesenheit von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz in Rendsburg eröffnet wurde. Weiterlesen: „Kaufhaus Pfiffikus“ weicht neuem Geschäft und zieht in die frühere „Back-Kiste“ ...

