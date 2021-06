Bundesweiter Aktionstag : Wohnraum wird teuer und knapp: Mieterbund und Gewerkschaften fordern Mietenstopp

Am Sonnabend beteiligen sie sich mit Aktionen in Büdelsdorf und Rendsburg an einer deutschlandweiten Plakatkampagne. Grund: Laut DGB sind die Mieten allein in Rendsburg seit 2016 um 32 Prozent angestiegen.

Rendsburg | Weil die Mieten für Wohnungen steigen immer weiter an. Das Bündnis aus Mieterbund und Gewerkschaften will darauf jetzt aufmerksam machen. Für Sonnabend, 19. Juni, ist eine Plakataktion auf dem Innenhof des Hohen Arsenals geplant. Der Aktionstag findet bundesweit in 77 Städten statt – nicht zufällig um fünf Minuten vor zwölf. Auch in Rendsburg sind b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.