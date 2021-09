„Caravan und Co“ in Rendsburg : Camping-Extreme im Vergleich: Wohnwagen pur (11.500 Euro) oder Luxusmobil (588.000 Euro)

Campingfans haben die Qual der Wahl, sofern das Geld keine Rolle spielt. Was es alles gibt an Fahrzeugen und Zubehör, zeigt die „Caravan und Co“, die am Donnerstag in Rendsburg eröffnet wurde.

Rendsburg | Jedes Schloss betritt man über eine repräsentative Treppe. Beim „Centurion“ fährt der Aufstieg schnell und lautlos aus dem Chassis heraus, eineinhalb Meter geht es dann nach oben: direkt in ein von Designerhand gestaltetes Wohnzimmer. Edler Holzfußboden, schicke Ledersessel, perfekt eingepasste Möbel. Eine Luxuswohnung auf Rädern. Wer das Wohnmobil de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.