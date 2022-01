Mahnwache am Obereiderhafen : Mehr als 80 Menschen in Rendsburg gedenken still der Corona-Opfer

Die Initiatoren wollen für ein „Zusammenbleiben in schwierigen Zeiten“ werben und fordern eine „verbale Abrüstung“. Für den kommenden Montag ist die nächste Mahnwache geplant.

Rendsburg | Am Obereiderhafen fanden sich am Montagabend mehr als 80 Menschen zu einer Mahnwache für die Opfer der Corona-Pandemie ein. Einige weitere folgten während der Aktion. Sie stellten Kerzen am Eiderufer und auf dem Steg für Ausflugsschiffe auf. Die Aktion wurde von Helma Böhmer und Klaus Magesching als Privatleute organisiert, wie die beiden Grünen-Polit...

