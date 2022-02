Mit Gegendemo auf Paradeplatz : Mehr als 200 Teilnehmer beim Rendsburger „Corona-Spaziergang“

Impfgegner und Kritiker der Coronapolitik versammelten sich am Montagabend am Rathaus und zogen dann zunächst nach Büdelsdorf. Zeitgleich erinnerte eine Gegendemo an die Opfer der Pandemie.

Rendsburg | Der sogenannte „Spaziergang“ der Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen hat in Rendsburg mehr als 200 Teilnehmer mobilisiert. 45 waren es beim Start um 18 Uhr am Rathaus. Im Anschluss bewegte sich der Protestzug durch die Innenstadt zum Einkaufszentrum „Rondo“ in Büdelsdorf. Dort schlossen sich weitere 20 Unterstützer an. Fast alle Demonstranten trugen ...

