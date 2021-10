Meggerdorf : Verwilderte Kleingärten: Gerda Habeck will Blühwiese mit Obstbäumen anlegen

Früher gab es Kleingärten auf dem Gelände, das heute kein schöner Anblick ist. Für ihr Vorhaben will sie möglichst viele Helfer gewinnen. Jeder, der mitmacht, bekommt von der 81-Jährigen selbstgekochte Erbsensuppe.

Meggerdorf | Selbst die Initiative zu ergreifen, ist das Motto von Gerda Habeck gewesen. Die 81-Jährige störte sich an dem verwilderten Zustand einer Fläche in ihrem Heimatort Meggerdorf, auf der sich einst eine Kleingartenanlage befand. Auf den Missstand machte Habeck in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung aufmerksam....

