Corona in Rendsburg : Aufatmen in der Fußgängerzone: Keine Maskenpflicht mehr in der Hohen Straße

Für gut 15 weitere Bereiche wurde die Tragepflicht aufgehoben. Am Schiffbrückenplatz wurde sie an einigen Tagen hingegen verschärft – und für einen Wochentag aufgehoben.

Rendsburg | Wer einen Einkaufsbummel durch die Hohe Straße in Rendsburg unternimmt, muss ab sofort keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Pflicht zum Tragen der Bedeckung in der aktuellen Allgemeinverfügung für große Teile der Innenstadt aufgehoben. Maskenpflicht gilt weiterhin am ZOB und auf dem „Schiffi“ Seit Sonntag...

