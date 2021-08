Jahreshauptversammlung 2021 : Martin Schuldt wird neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Rendsburg

Sein Vorgänger und Amtsinhaber Gerrit Hilburger hatte die Wehr schon 2019 gebeten, sich Gedanken über einen Nachfolger zu machen.

Rendsburg | Martin Schuldt (57) wird neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rendsburg. In der Jahreshauptversammlung am Freitag setze er sich in geheimer Wahl mit 39 zu 22 Stimmen deutlich gegen den Amtsinhaber Gerrit Hilburger durch. Weiterlesen: Großfeuer auf Recyclinghof in Böhnhusen – Brand inzwischen gelöscht Schuldt, der in der Sitzung ...

