Insolvente Werft in Rendsburg : Wechsel an der Spitze: Martin Hammer wird Geschäftsführer bei Nobiskrug

Der Hamburger hat Erfahrung in der Firmensanierung. Zuletzt arbeitete er für die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

Rendsburg | Bei der insolventen Rendsburger Werft Nobiskrug hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Wie das Unternehmen am Freitagmorgen mitteilte, wurde Martin Hammer in die Geschäftsführung berufen. Hammer soll das Unternehmen neu strukturieren Demnach wird er als sogenannter Chief Restructuring Officer (CRO) ab sofort tätig. Dies ist die Bezeichnung ...

