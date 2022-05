Mit EU-Fördermitteln : Für 1,2 Millionen Euro: Marienkirche in Rendsburg soll „gläserne Orgel“ bekommen

Die alte Orgel weist erhebliche Mängel auf. Das neue Exemplar soll Besuchern Einblicke ins Innenleben des Instruments geben. Beim Bau muss es schnell gehen – sonst sind 757.000 Euro Fördermittel in Gefahr.

Rendsburg | Die Orgel in der Rendsburger Marienkirche ist 50 Jahre alt. Eigentlich ist das für ein solches Instrument gar nicht so alt, doch ausgerechnet in der Bauzeit dieser Orgel ging man dazu über mit neuen, billigeren Materialien zu experimentieren. So wurde beispielsweise Pressspan statt Holz verwendet, berichtet der Rendsburger Kirchenmusiker Volker Linhar...

