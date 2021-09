Polizei sucht Zeugen : Junger Mann fotografiert und bespuckt Frau am Geldautomaten in Rendsburg

Der Vorfall wurde von einem Mitarbeiter der Sparkasse beobachtet. Als die Polizei kurz darauf eintraf, waren sowohl die Frau als auch der Mann verschwunden.

Rendsburg | Am Mittwoch, 22. September, wurde ein Sparkassenmitarbeiter Zeuge, wie eine Frau belästigt wurde, teilte die Polizei mit. Die Dame – über sie ist lediglich bekannt, dass sie einen Rock trug – stand zwischen 9 und 9.30 Uhr am Gelautomaten in der Filiale am Röhlingsplatz und wurde dort von einem Mann fotografiert und belästigt. Keine Spur von beiden ...

