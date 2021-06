Guten Morgen, Rendsburg! : Manche Hunde mögens heiß

Alle Viere von sich gestreckt liegt der Husky einer Rendsburgerin in der Sonne und lässt sich den Pelz wärmen – allen Rassebeschreibungen zum Trotz.

Rendsburg | Sibirische Huskys mögen es kalt. So steht es in vielen Büchern über diese Hunderasse. Der weiße Husky der Rendsburgerin hat offenbar noch keine dieser Lektüren gelesen. Mit Vorliebe liegt „Ghost“ im Winter vor der voll aufgedrehten Heizung. Im Schnee achtet er sorgfältig darauf, ja nicht zu häufig in die weiße Pracht zu treten. Nun hat das Therm...

