Kanalsteurer aus Eckernförde : Präzisionsarbeit: Malte Bickel bringt bis zu 230 Meter lange Schiffe durch den NOK

Geraten Frachter oder Kreuzfahrer auf der künstlichen Wasserstraße nur fünf Meter ab vom Kurs, laufen sie auf Grund. Deshalb müssen große Pötte für die Passage speziell ausgebildete Kanalsteurer mit an Bord nehmen.

Eckernförde | Wenn das Diensthandy von Malte Bickel klingelt, weiß er: In einer Stunde wird er ein bis zu 230 Meter langes Schiff durch den Nord-Ostsee-Kanal steuern. Um was für ein Schiff es sich handelt und ob er schon jemals an Bord des jeweiligen Fahrzeugtyps gewesen ist, weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er macht sich von seinem Wohnort Eckernförde auf n...

