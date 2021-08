Triathlet startet in Polen : Lukas Schnödewind aus Osterrönfeld will sich für Ironman Hawaii qualifizieren

Der deutsche Vizemeister von 2019 in der Altersklasse 18 bis 24 peilt am Sonntag in Gdynia eine Zeit unter neun Stunden an.

Osterrönfeld | Lukas Schnödewind steht am Scheideweg. Wird der Triathlet aus Osterrönfeld Profi oder nicht? Der Ironman im polnischen Gdynia, einer Hafenstadt in der Danziger Bucht, könnte für den 25-Jährigen zu einer Entscheidungshilfe werden. Der Ausdauersportler will sich am morgigen Sonntag zum zweiten Mal für die Weltmeisterschaft auf Hawaii – geplant am 9. Okt...

