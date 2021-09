Bau von Lürssen-Kröger Werft : 115 Meter Länge: Brandneue Luxusyjacht „My Enzo“ durchfährt NOK zur Probefahrt in die Ostsee

Die Superyacht verfügt über einen Fitnessraum sowie einen Wellness-Bereich. Der Besitzer soll bereits zuvor ein Schiff der Schacht-Audorfer Werft besessen haben.

Schacht-Audorf | Die brandneue Superyacht „My Enzo“ war am Dienstag im Nord-Ostsee-Kanal zu sehen. Das Luxusschiff wurde von der Lürssen-Kröger Werft in Schacht-Audorf gebaut. Auf der Ostsee soll die Yacht nun voraussichtlich eine mehrtägige Probefahrt absolvieren. Weiterlesen: Luxus-Megajacht bei Lürssen am Nord-Ostsee-Kanal ausgedockt Die Daten des Superyacht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.