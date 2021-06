Leichtathletik : Lucas Heinz mit guten Leistungen bei der Landesmeisterschaft der U20 in Hamburg

Der Athlet von der LG Rendsburg/Büdelsdorf nutzte das Event als Test für die kommenden Titelkämpfe der U18. Die beste Platzierung gab es für den Fockbeker als Zweiter im Stabhochsprung mit 4,00 Meter.

Rendsburg | Die Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Verbände Hamburg und Schleswig-Holstein in der Altersklasse U20 nutzte U18-Athlet Lucas Heinz von der LG Rendsburg/Büdelsdorf für einen Test. Die Wettbewerbe in der Hamburger Jahnkampfbahn waren für den talentierten Mehrkämpfer, der „erste richtige Wettkampf“ in dieser Saison und dienten der Überprüfung der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.