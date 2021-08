Lohe-Föhrden : Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch

An mehreren Türen wurden von der Spurensicherung Hebelspuren gefunden.

Avatar_shz von Matthias Hermann

23. August 2021, 08:49 Uhr

Lohe-Föhrden | In der Meiereistraße in Lohe-Föhrden ist es am Mittwoch, 18. August, zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Gegen 13 Uhr war die Besitzerin einer Wohnung zu einem Spaziergang mit ihrem Hund aufgebrochen. Als sie eine halbe Stunde später zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der Eingangstür fest.

Türen hielten Stand

Die Spurensicherung der Polizei fand Hebelspuren an weiteren Türen. Auch diese Türen hatten den Einbruchsversuchen standgehalten. Es entstand Schaden, in das Haus konnten die unbekannten Täter aber nicht eindringen.Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht nun nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise werden unter Tel. 04331 / 2080 entgegengenommen.