Logistik-Riese neu am NOK : Fünf Millionen Euro investiert: „Raben Group“ startet am Rendsburg Port durch

Ende wird eine 3600 Quadratmeter große Halle für den Umschlag von Stückgut eröffnet. Im Gewerbegebiet Rendsburg Port-Süd entstehen 15 Arbeitsplätze – mit Aussicht auf mehr.

Rendsburg | Der Logistik-Riese „Raben“ hat sich im Gewerbegebiet am Schwerlasthafen Rendsburg Port angesiedelt. Eine neu errichtete Umschlaghalle mit Büroflächen wird am Montag, 28. Juni, eröffnet. Das teilte das in 13 Ländern Europas vertretene Unternehmen jetzt mit. Weiterlesen: Rendsburg Port will Schiffsanläufe verdoppeln Der Firmensatz an der Karl-von-...

