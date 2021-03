Torstrasse in Rendsburg : Lockdown-Lockerung: „Atelier Colosseum“ begrüßt die ersten Besucher

Ein Ehepaar wurde nach telefonischer Anmeldung in die Ausstellung mit Bildern der Künstlerin Dani Nordt gelassen.

Rendsburg | Nach der Lockerung der Lockdown-Einschränkungen lebt die Kulturszene in der Region Rendsburg wieder auf. Im „Atelier Colosseum“ in der Torstraße 4 (Hinterhof) in Rendsburg wurden am Dienstag die ersten Besucher wieder in die aktuelle Ausstellung gelassen. Eintritt nur nach telefonischer Anmeldung Nach telefonischer Anmeldung bei Peter Ortmann vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.