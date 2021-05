Juli und August : Live-Auftritte als kleines Trostpflaster für abgesagten „Rendsburger Herbst“

Das Stadtfest fällt in diesem Jahr trotz neuer Öffnungsschritte aus. RD-Marketing will eine Alternative bieten und plant Auftritte einzelner Künstler im Sommer.

Rendsburg | Auch in diesem Jahr fällt der „Rendsburger Herbst“ aus. Das bestätigten die Organisatoren vom Verein RD-Marketing bereits vor zwei Wochen. Nicht nur Musiker sollen auftreten Doch jetzt ist zumindest ein kleiner Ersatz in Sicht: Im Juli und August soll es abends in der Innenstadt regelmäßig kleine Auftritte von Musikern und anderen Künstlern in d...

