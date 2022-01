Rendsburg-Eckernförde : Wegen Corona-Quarantäne: Hohe Nachfrage bei Abholservices und Lieferdiensten von Supermärkten

So viele Menschen wie noch nie sind im Kreisgebiet in Quarantäne. Wem in der Isolation die Lebensmittel ausgehen, muss andere für sich einkaufen lassen. Lieferservices von Supermärkten erleben einen regelrechten Boom.

Rendsburg | Die Corona-Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist auf einem Allzeithoch – und damit auch die Anzahl der Quarantänefälle. Wenn Milch oder Brot knapp werden, haben Menschen, die sich absondern müssen, zwei Optionen. Entweder, sie lassen Familie und Freunde für sich einkaufen, oder sie bestellen die Lebensmittel direkt bei einem Supermarkt. Zahlreic...

