Rendsburg am NOK : Leuchtende Nachtwolken verwandeln Eisenbahnhochbrücke in traumhafte Kulisse

Die Wolken, die für das Wetterphänomen verantwortlich sind, hängen fast 70.000 Meter höher als die üblichen Regenwolken.

Rendsburg | Normalerweise ist es nachts stockfinster. Bei wolkenfreiem Himmel sind maximal die Sterne zu sehen. Doch in der Nacht auf Montag war das anders. Es schien gar nicht richtig dunkel zu werden. Und so fing der Fotograf Carsten Bernot um 1.30 Uhr am Nord-Ostsee-Kanal dieses schöne Motiv ein. Mehr zum Thema: Uwe Schmale: Leuchtende Nachtwolken zu Mitter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.