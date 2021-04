Schrittweises Ende einer Ära : Transall kehrt vom letzten Auslandseinsatz nach Hohn zurück

Das Aus für das Lufttransportgeschwader 63 der Bundeswehr in Hohn rückt immer näher. Am 31. Dezember endet eine Ära.

Hohn | Wenn die „Tralls“ reden könnten, dann hätten sie viel zu erzählen. Von waghalsigen Tiefflügen in Neufundland, von riskanten Landemanövern während des Balkan-Krieges, von Beschuss feindlicher Rebellen im Afghanistan-Konflikt, von heftigen Sandstürmen in den Wüsten Afrikas und und und. Die Transall C-160 – so die offizielle Bezeichnung – haben mehr als ...

