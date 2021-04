Nordkolleg Rendsburg : Felicitas Hoppe liest aus „Fieber 17“ – in Präsenz und im Online-Stream

Die Veranstaltung ist Teil des Modellprojekts des Landes im Kulturbereich.

Rendsburg | In Kooperation mit dem Literaturhaus Schleswig-Holstein begrüßt das Nordkolleg Rendsburg, Am Gerhardshain 44, am 21. April um 19.30 Uhr die vielfach preisgekrönte Autorin Felicitas Hoppe als Gast einer gemeinsamen Online-Lesung. Mehr zum Thema: Modellprojekte des Landes: Drei Kultureinrichtungen aus Rendsburg sind dabei Die Veranstaltung ist Tei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.