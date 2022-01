Leichtathletik-LM der U20 : Drei Medaillen für Janne Ohrt vom MTSV Hohenwestedt – nur im Hochsprung klappt es nicht

Auch Lucas Heinz von der SG Rendsburg/Büdelsdorf kehrt mit einem Edelmetall aus Hamburg heim. Doch vollends zufrieden ist der Stabhochspringer nicht.

Hamburg | Wieder drei Medaillen: Nach dem kompletten Satz mit Gold, Silber und Bronze bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Frauen konnte sich Janne Ohrt vom MTSV Hohenwestedt eine Woche später bei den U20-Titelkämpfen in Hamburg einmal Gold und zweimal Silber um den Hals hängen. Weiterlesen: In guter Frühform: So viele Medaillen räumte Janne Ohrt...

