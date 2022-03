Nord-Ostsee-Kanal : Nach Kritik an lauten Schranken der Schwebefähre: Kanalverwaltung bessert nach

Nach dem Bericht auf shz.de über die schrillen und langen Warntöne hat sich etwas getan. Jedes Be- und Entladen der Schwebefähre geht jetzt schneller vonstatten. Und eine Anwohnerin ist jetzt auch zufrieden.

Osterrönfeld | Die Schranken der neuen Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) sind leiser geworden. Sie geben kürzere Warnsignale von sich als noch in den Tagen nach der Inbetriebnahme am 4. März. Eine Anwohnerin aus Osterrönfeld hatte sich in einem Bericht auf shz.de über die Lärmbelästigung beschwert. Daraufhin hat die Kanalverwaltung offenbar nachgebessert...

