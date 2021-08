Kanaltunnel Rendsburg : Lastwagen löst Höhenkontrolle in Fahrtrichtung Norden aus

Auf der B202 bildete sich am Montag gegen Mittag ein langer Stau. Um kurz nach 13 Uhr gab ein Polizeisprecher Entwarnung: „Der Tunnel ist wieder frei“.

Rendsburg | Ein zu hoher Lastwagen hat am Montag gegen Mittag die Höhenkontrolle am Rendsburger Kanaltunnel ausgelöst. Der Transporter hatte in Fahrtrichtung Norden die automatische Lichtschranke gut vier Meter über der Fahrbahn „gerissen“. Daraufhin staute sich der Verkehr auf der B202, einem der beiden Tunnelzubringer im Süden. Entwarnung kam um 13.05 Uhr ...

