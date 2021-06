Büdelsdorf : Ohne großes Objektiv: Lara Green (23) fängt Sonnenfinsternis mit dem iPhone ein

Zur Aufnahme nahm sie eine Sonnenfinsternisbrille zur Hilfe und nutzte die höchste Zoomstufe ihres Handys. Ihr Vater glaubte nicht daran, dass ein brauchbares Foto entsteht.

Büdelsdorf | Michael Green betreibt in seinem Garten in Büdelsdorf eine private Wetterstation. Von hier aus verfolgte er am Donnerstag gemeinsam mit seiner Tochter Lara Sofie die partielle Sonnenfinsternis. Und der gelang ein Glückstreffer, den ihr ihr Vater zunächst nicht zugetraut hatte. „Ich hab es auch versucht, aber nicht hingekriegt“, gibt Michael Green zu. ...

