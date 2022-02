Früher Frühlingsbote : 10 Tage früher als 2021: Storch Fridolin aus dem Winterquartier bereits zurück in Langwedel

Erst vor einer Woche hatte die Gemeinde das Nest erneuert. Nun wird auf Storchenpartnerin Frida gewartet.

Langwedel | Als hätte er geahnt, dass sein neuer Brutplatz bezugsfertig ist: Weißstorch Fridolin ist bereits am Donnerstag, 10. Februar, in Langwedel eingetroffen. Erst vor knapp einee Woche wurde sein altes Nest nebst Mast gegen ein neues getauscht. Weiterlesen: Storchenpaar Frida und Fridolin kann sich in Langwedel auf ein neues Nest freuen Nun hat er ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.