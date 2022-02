Saisonvorbereitung : Storchenpaar Frida und Fridolin kann sich in Langwedel auf ein neues Nest freuen

Rechtzeitig vor der Rückkehr der Weißstörche aus dem Süden wurde das alte Nest ausgetauscht. Storchenpate Klaus Jürgensen macht sich keine Sorgen, dass das neue Heim nicht angenommen wird.

Langwedel | Auf eine Überraschung muss sich das Weißstorchenpaar Frida und Fridolin gefasst machen, wenn es in diesem Jahr sein Nest in Langwedel beziehen will. Nicht nur, dass ihr angestammter Brutplatz auf einem neuen Mast um einige Meter verlagert wurde, zudem ist noch das alte Nest weg. Auch interessant: Infos per QR-Code: Storchendorf Bergenhusen mit dem ...

