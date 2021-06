Vandalismus in Langwedel : Einbruch in den Kindergarten „Zwergenhaus“ – Schaden in vierstelliger Höhe

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnacht und Sonntagmorgen. Über die Terrasse verschafften sich die Täter Zutritt und zerstörten Türen, Schränke und Bürocontainer.

Langwedel | Als eine Putzfrau am Sonntagvormittag ihren Dienst im Kindergarten „Zwergenhaus“ am Sportplatz in Langwedel beginnen wollte, traute sie ihren Augen nicht und rief sofort den Bürgermeister Markus Heerdegen an. Einbrecher hatten sich unerlaubt Zutritt verschafft und einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Das ist sehr ärgerlich. Was will m...

