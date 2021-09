Kenia-Verein : Seit 40 Jahren: Spenden aus Langwedel schenken afrikanischen Schulkindern bessere Zukunft

Aus einer Reise entstand die Partnerschaft zwischen der Gemeinde im Amt Nortorfer Land und der Galu Primary School in Mwabungo/Kenia. Traditionell werden Spenden auf dem Herbstmarkt gesammelt.

Langwedel | Darauf, dass sie schon viel erreicht haben, können die Mitglieder des Kenia-Vereins aus Langwedel stolz sein: Seit mittlerweile 40 Jahren sammeln sie Spenden, die der Galu Primary School in Mwabungo/Kenia zu Gute kommen. Es war im Jahre 1981 als die, ...

