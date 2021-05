Brand bei Rendsburg : Landwirtschaftliches Gehöft in Ellerdorf steht in Flammen

Warum das Feuer am Dienstagabend ausbrach, ist aktuell noch unklar.

Ellerdorf | Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagabend gegen 19.38 Uhr zu einem Feuer in Ellerdorf auf einem landwirtschaftlichen Gehöft. Mittlerweile wurde die Alarmstufe auf Feuer 4 erhöht, das Gebäude brennt in voller Ausdehnung, diverse Einsatzkräfte sind mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Mehr in Kürze. ...

