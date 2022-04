Rendsburg / Eckernförde : Landrat Schwemer hält Bürgerbegehren zur Imland-Klinik für unzulässig

Ein erfolgreiches Bürgerbegehren für den Erhalt der Imland-Standorte in der jetzigen Form hätte laut Kreis schwerwiegende Folgen – vor allem für die Klinik in Eckernförde, aber auch für den Kreis selbst.

Rendsburg / Eckernförde | Bevor Imland in die Krise schlitterte, galt im Kreishaus die Devise: Je schwieriger ein Thema, um so diplomatischer die Reaktion. Doch das monatelange Tauziehen um den richtigen Kurs zur Zukunft der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft hat manches neu justiert, zum Beispiel die Wortwahl. In ungewohnt scharfer Form hat Landrat Rolf-Oliver Schwemer am D...

