Zugang mit Corona-Schnelltest : Landestheater zeigt in Rendsburg die Komödie „Frau Müller muss weg“

Die Eltern der Schüler aus der 4c sind sich einig: Die Lehrerin ist schuld an den schlechten Noten ihrer Kinder.

Rendsburg | An der Rendsburger Spielstätte des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters steht die nächste Premiere an. Am Dienstag, 11. Mai, zeigt das Ensemble die Komödie „Frau Müller muss weg“. Erst seit Kurzem ist im großen Saal am Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz wieder Publikum zugelassen: Das Theater wurde als Modellprojekt des Landes ausgewählt. Auch int...

