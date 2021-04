Landestheater in Rendsburg : Zutritt nur mit negativem Test: Schauspielpremiere nach Corona-Zwangspause

Am Sonntag wird im Rahmen des Kultur-Modellprojekts das Drama „Alle meine Söhne“ gezeigt.

Rendsburg | Nach langer Corona-Zwangspause spielen am Sonntag, 2. Mai, wieder Schauspieler vor Publikum auf der Bühne des Rendsburger Stadttheaters. Das Schleswig-Holsteinische Landestheater ist Teil des Kultur-Modellprojekts des Landes, bei dem einige Einrichtungen in der Corona-Krise probehalber öffnen dürfen. Drama von Arthur Miller Gezeigt wird am Sonnt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.