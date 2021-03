Landestheater in Rendsburg : Die Proben gehen wieder los – und werden live im Internet übertragen

Coronabedingt ruhte der Betrieb lange Zeit völlig. Jetzt werden wieder Texte und Rollen einstudiert.

Rendsburg | Das Schleswig-Holsteinische Landestheater nimmt die Probebühne am Montag, 22. März, wieder in Betrieb. Und auch für Zuschauer wird direkt wieder etwas geboten. Das Geschehen auf der Probebühne in der Schauspielwerkstatt Rendsburg wird live im Internet übertragen. Interessierte haben so die Möglichkeit, zu beobachten, wie die Mitglieder des Schauspiele...

