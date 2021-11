Handball-Landesliga der Männer : 15:34 gegen SG Bordesholm/Brügge: Mega-Klatsche für HSG FONA

Die HSG Eider Harde II feierte bei der Bramstedter TS ihren ersten Auswärtssieg der Saison. In der Gruppe A blieb die Weste von Tabellenführer HG OKT weiter weiß, während der Büdelsdorfer TSV Rang 2 behauptete.

Rendsburg | Die Hinrunde in der Handball-Landesliga der Männer ist beendet und in der Gruppe A grüßt die HG OKT mit 12:0 Punkten von der Spitze. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, mehr nicht. Wir dürfen nicht meinen, dass wir jetzt schon sicher in der Meisterrunde sind “, tritt HG-Coach Christian Eichstädt auf die Euphoriebremse – auch weil sein Team beim TSV M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.