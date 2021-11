Handball-Landesliga : Vierte Niederlage in Folge: HSG FONA beim 21:35 chancenlos in Kremperheide

Das Team von Trainer Dirk Clausen fährt somit als Tabellenletzter zum Kellerderby zur HSG Eider Harde. Jubel herrschte bei der HG OKT. Die Männer siegten gegen Rot-Weiß Niebüll, die Frauen gegen den TSV Mildstedt.

Rendsburg | Die Landesliga-Handballer der HG OKT sind für das Topspiel in der Nord-Gruppe A gegen den Zweiten TSV Büsum am kommenden Sonnabend (20 Uhr, Sporthalle Owschlag) gerüstet. Der Tabellenführer kam gegen den TSV Rot-Weiß Niebüll beim 32:21-Heimsieg nicht in Bedrängnis. Weiterlesen: 27:25-Sieg beim Büdelsdorfer TSV – HG OKT gewinnt „Duell der Generation...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.