Rendsburger Kandidatur? : Landesgartenschau ab 2025: Kabinett zurrt den Zeitplan für Bewerber fest

Die Stadt Rendsburg steht in den Startlöchern, will jedoch zuerst die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie abwarten. Das Umland zieht mit und beteiligt sich an den Kosten für diese Untersuchung.

Rendsburg | Schleswig-Holstein will die Landesgartenschauen wiederbeleben. Seit dem Jahr 2016 (Eutin) hat es keine mehr gegeben. Ab Montag, 28. Juni, können sich Städte, Gemeinden und Regionen als Austragungsort bewerben. Die Frist endet am 31. Mai 2022. Das früheste Jahr der Austragung ist 2025. Diese Rahmendaten hat das Kabinett kürzlich auf Vorschlag von Innen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.