Geld aus Kiel für Tetenhusen : Klimafreundlich heizen: Land SH fördert Nahwärmenetz mit einer Million Euro

Die 161 vorhandenen Öl- und Gasheizungen im Ort sollen ersetzt werden. Die Nahwärme läuft über eine Holzhackschnitzelheizung.

Tetenhusen | Beim Heizen mit Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas fallen viele CO2-Emissionen an. Die Gemeinde Tetenhusen will dies ändern und setzt auf ein neues Nahwärmenetz mit regenerativen Brennstoffen. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, hat der schleswig-holsteinische Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht am Dienstag einen Förderbescheid über eine Millio...

