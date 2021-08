Nahverkehr auf Abruf : „Remo“ macht mobil: Im London-Taxi für kleines Geld durch den Raum Rendsburg

Ein neues Mobilitätsangebot für Rendsburg und Umgebung ist ab sofort in Kraft: Der On-Demand-Verkehr am Wochenende ergänzt Bahn und Bus.

Rendsburg | Der Startschuss für ein neues Mobilitätsangebot für Rendsburg und Umgebung fiel am Freitag auf dem Schiffbrückenplatz. „Remo“, so das für „Rendsburg Mobil“ stehende Kunstwort, ist ein flexibles Nahverkehrsangebot ohne Linien- und Fahrplanbindung. Es ist ab sofort aktiv. Die Buchung erfolgt per App oder per Telefon, in den Fahrzeugen gilt der Schleswig...

