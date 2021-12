Alte Kieler Landstraße : Ladendieb klaut Einkaufswagen voll mit Alkohol-Flaschen aus Rendsburger Penny-Markt

Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 10. Dezember. Der Mann soll anschließend mit dem Einkaufwagen in Richtung Fähre Nobiskrug gegangen sein.

Rendsburg | Die Polizei ermittelt nach einem Ladendiebstahl in Rendsburg. Ein Mann soll den Penny-Markt an der Alten Kieler Landstraße mit einen Einkaufswagen voll mit Alkohol-Flaschen verlassen haben, ohne zu zahlen. Der Vorfall soll sich bereits am Freitag, 10. Dezember, gegen 17.15 Uhr ereignet haben. Nach Informationen der Polizei verließ der Ladendieb den...

