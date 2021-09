Letztes „Fly Out“ : Emotionaler Abschied der Transall in Hohn im Video

"Die zwei weinenden Augen kommen auf jeden Fall", versichert Kommodore des LTG 63 Markus Kleinbauer. Mit ihm sind hunderte Planespotter und Freunde der Transall gekommen, um sie fliegerisch zu verabschieden.

Hohn | Eine Ära geht zu Ende. Am Donnerstag wurde die Transall mit einem letzten "Fly Out" verabschiedet. Ende einer Ära: Letztes "Fly Out" der Transall in Hohn Weiterlesen: Transall bereitet sich am Himmel über Rendsburg auf ihren Abschied vor. ...

