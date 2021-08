Mit Video : SH Netz Cup in Rendsburg: 100 LED-Drohnen zaubern Figuren an den Himmel

Am Freitag wird der Schwarm aus Drohnen in Rendsburg zu sehen sein. Die Fluggeräte malen verschiedene Motive in den Himmel. Die Choreografen von der Kieler Firma „Zouber“ müssen den Formationsflug gut vorbereiten.

Rendsburg | Mark Alberts, Chef der Kieler Firma „Zouber“, hofft für Freitag auf gutes Wetter. Gemeinsam mit seinem Team wird er am Eröffnungsabend der SH Netz Cups 100 Drohnen in den Himmel steigen lassen. Jede einzelne ist mit einem LED-Licht ausgestattet, sodass verschiedene Motive zu sehen sein werden – die moderne und umweltfreundliche Variante eines klassisc...

